Ariana Grande es captada en íntimo momento con misterioso hombre

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Ariana Grande, fue captada en video mientras se comía a besos con un misterioso hombre, pues se tiene la seguridad que no se trata de Micky Foster, con quién ha sido vinculada sentimentalmente desde que hicieron juntos Boyfriend.

En un bar de Valle de San Fernando, California, la creadora de No Tears To Left Cry fue vista en un comprometedor e íntimo momento con un sujeto no identificado, testigos que no desaprovecharon la oportunuidad y grabaron el encuentro de los jóvenes.

Los testigos señalaron que la cantante entró al lugar alrededor de la 01:00 horas con un grupo amigos, mientras un DJ pasaba su canción God is a Woman, la cual pidió que quitaran pues no quería escuchar su propia música.

Supuestamente el grupo permaneció en el establecimiento 30 minutos, entre los cuales Ariana y el misterioso hombre no paraban de demostrarse mucho amor entre besos y caricias; aseguran que ninguno estaba ebrio o bebiendo.