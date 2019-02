Ariana Grande escribió varias versiones de ‘Thank U, Next’ por Pete Davidson

Estados Unidos.- El himno a las rupturas amorosas creado por Ariana Grande, Thank U, Next, no ha terminado de causar impacto en el mundo de la música y el entretenimiento.

Como se ha de recordar, Thank U, Next es el tema en el que la exitosa intérprete habla sobre varios de sus exnovios y que lanzó a plataformas poco antes de que Pete Davidson, su expareja y con quien llegó a comprometerse matrimonialmente, saliera al aire en una emisión del programa en el que participa Saturday Night Live.

Asimismo, Grande protagonizó un video del tema difícil de olvidar, pues se trata de una recreación de escenas y estilos de algunas de las películas más icónicas de los 90: Mean Girls, Bring it on y 13 going on 30.

Ahora, la cantante ha confesado en una entrevista que escribió varias versiones de Thank U, Next, esto debido a que no tenía certeza de lo que pasaría en su relación con Pete Davidson.

También estaba tratando de ser protectora. En mi relación (con Pete) en ese momento, había altas y bajas, así que no sabía qué iba a pasar y después volvimos a estar juntos, así que tuve que hacer una versión distinta de eso, y luego rompimos otra vez, por lo que terminamos usando ese verso”, explicó Ariana.

Hay una versión donde me casaba, hay una versión en la que no me casaba, hay una versión con nada, no estamos hablando de eso… Pero todos sabíamos que la primera versión iba a ser con la que al final de cuentas nos íbamos a ir”, agregó la artista.

La cantante, quien acaba de lanzar este viernes su disco Thank U, Next, también habló sobre lo que significó escribir una canción tan personal.

Era un gran riesgo y algo muy aterrador de hacer, porque es mi vida. Entiendo que para mucha gente no soy una persona real, o que es fácil simplemente verme como una canción, una foto o alguna cosa que existe en sus cabezas y que ellos saben que conocen y eso es todo. Pero al final del día, esas son personas y relaciones. Es mie*** real para mí. Es la vida real y pasé mucho tiempo con cada una de esas personas… era aterrador poner eso en una canción”, expuso Ariana.