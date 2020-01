Ariana Grande habría compuesto 'I Can See', tema de 'Circles' con Mac Miller

Estados Unidos.- Tras una semana del estrenó de 'Cricles', el álbum póstumo de Mac Miller, el productor que se encargo de que viera la luz, Jon Brion, declaró que cree que el tema I Can See contiene la voz de Ariana Grande y probablemente también le haya ayudado a componerla.

Quiero decir, esa era una pista preexistente. Hubo algunas canciones que la familia me dio en las que había estado trabajando independientemente y que pensé que encajaban temáticamente con lo que habíamos trabajado", dijo Jon Brion.

Según Brion, la voz fememenina de fondo que se escucha podría ser de Ariana y que la letra también contenía toques que parecían ser escritos por la intérprete de God is a Woman, que la producción no agregó nada pues la familia le entregó esa pista así, por lo que no fue algo intencional.

I Can See fue uno de esos... Toqué algunas cosas en esas pistas para que se sintieran como las otras, pero esas voces ya estaban allí. No fue como una decisión ejecutiva ni nada", aseguró.