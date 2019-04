Ariana Grande junto a Nsync, el show que revolucionó a Coachella

Indio, EU.- El público que vivió la experiencia musical, el entusiasmo de las redes sociales, los siempre nostálgicos admiradores de los íconos de los 90 y la prensa especializada se han rendido ante la presentación de Ariana Grande en Coachella, la cual cerró con broche de oro el festival este domingo.

Tal como la intérprete de Thank U, Next lo había advertido con publicaciones en sus redes, cuatro de los integrantes de la emblemática ‘boy band’ Nsync, ya que Justin Timberlake no estuvo presente, unieron sus voces a la joven artista para entonar el éxito Tearin' Up My Heart.

Coachella, eso ha sido un sueño para nosotros”, reporta Billboard que expusieron JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, a lo que Ariana replicó: “ahora ya puedo morir”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Grande ha compartido reseñas de medios internacionales que han descrito su espectáculo en Coachella como una muestra de su poder musical, además de indicar que la joven cantante “reescribe” las reglas del pop.

Asimismo, la intérprete de God is a woman no ha dejado de agradecer por la especial noche que vivió en Coachella, una presentación para la que asegura se había preparado durante toda su vida.

Me estaré recuperando de este momento por los próximos 20 años… Los mejores seres humanos… Gracias por su tiempo y energía, los amo muchísimo por siempre”, escribió Ariana sobre Nysnc.

El rapero Diddy y la hermana del alma de Ariana, Nicki Minaj, también fueron invitados especiales durante el explosivo show, a quienes la artista también agradeció en redes sociales.

De acuerdo con fuentes que hablaron para Variety, Ariana Grande se presentó en Coachella por 8 millones de dólares, un pago que ha causado controversia y que impide que el tema del show se disipe de las conversaciones de todos.