Ariana Grande lanza la banda sonora de la nueva cinta de 'Ángeles de Charlie'

Los Ángeles, EU.- La cantante Ariana Grande sorprendió a sus fanáticos de Instagram al compartir cuatro temas de la banda sonora del próximo reinicio de la película Ángeles de Charlie.

Anteriormente la famosa había revelado la canción Don't Call Me Angel al lado de Miley Cyrus y Lana Del Rey. El soundtrack también incluye How I Look On You, una nueva y original oferta en solitario de Grande, además de Bad to you, Get her own y Nobody.

El álbum de 11 canciones también incluye contribuciones de un puñado de estrellas femeninas del pop y el rap, como Normani, Nicki Minaj, Kim Petras y Anitta.

El nuevo remake de Ángeles de Charlie está protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska como el trío titular. Está dirigida por Elizabeth Banks y coproducida por Elizabeth Cantillon. La película se estrenará en los Estados Unidos el 15 de noviembre.