Ariana Grande revela que su ex Pete Davidson la bloqueó en Instagram

Nunca he alentado nada más que el perdón. Me preocupo profundamente por Pete y su salud y nunca alentaría ningún tipo de maltrato. No he visto nada de eso porque estoy bloqueada, pero quiero que sepas que nunca querría o alentaba eso y tú deberías saberlo. Eso. Me preocupo profundamente por él ", indicó Ariana Grande, además de comentar con un corazón la publicación de la cuenta de fans que reveló la captura de pantalla.