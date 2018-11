Ariana Grande se convierte en 'Regina George' y otros personajes para video

Estados Unidos.- Como es sabido, varios roles femeninos de algunas de las películas estadounidenses más icónicas de los años 2000 sirvieron de referencia a Ariana Grande para filmar la historia de su nuevo video musical del tema Thank U, Next, cuya fecha de estreno aún no ha revelado.

Tras causar revuelo entre sus fans con la confirmación de que la canción dedicada a sus exnovios tendrá su respectivo clip, la intérprete ha aumentado la expectativas por el proyecto al evidenciar que protagonizará a varios personajes de películas como Mean Girls (Chicas pesadas), Legally Blonde (Legalmente rubia) y Bring It On (Triunfos robados).