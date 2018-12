Ariana Grande se hace un nuevo tatuaje y sorprende a sus fans

Ciudad de México.- La famosa cantante Ariana Grande se ha convertido en polémica, ya que sorprendió a todos sus fans y seguidores al revelar que le puso fin a su compromiso con el comediante Pete Davidson. Los artistas han estado en una ardua lucha, pues ambos se han cubierto los tatuajes que se hicieron juntos, e incluso Pete Davidson ha bloqueado a Ariana Grande de instagram.

Tal parece que a la intérprete del sencillo Thank, U, Next le gustó bastante tatuarse, pues después de cubrir el tatuaje dedicado a Pete Davidson y reemplazarlo por uno en honor a su fallecido exnovio Mac Miller, Ariana decidió hacerse otro tatuaje ¡En una de sus manos!.

Ariana Grande compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde presumía su nuevo tatuaje, cortesía de la tatuadora Mira Mariah, en el que se puede ver gran parte de su mano cubierta por este tatuaje, el cual está compuesto por un sol y una luna.

“Para la mujer del año”

Así mismo la famosa tatuadora Mira Mariah responsable de otros tatuajes de Ariana, como la abeja que tiene detrás de la oreja, compartió una fotografía de su trabajo final en la cantante, en el cual se puede apreciar mucho mejor, y acompañó la fotografía con un motivador mensaje en honor a su galardón como “Mujer del año” por Billboard.

El nuevo tatuaje de Ariana Grande ha desatado una lluvia de comentarios, pues mientras miles están encantados con él, hay otros a los que no les convenció mucho, pues se pueden ver comentarios como los siguientes:

“Dios mío, me encantan tus tatuajes”, “Espectacular. No puedo esperar a que te tatúes todo el brazo”, “Me voy a hacer este tatuaje en tu honor”, “Por favor Ari no te hagas tatuajes grandes”, “¿Por qué?” o “Los tatuajes están bien y todo eso pero no arruines tu piel como Justin Bieber porque eres bella sin ellos también”.