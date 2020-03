Ariana Grande se lleva gran susto: Acosador irrumpe en su casa de LA

Los Ángeles, California.- Un hombre, del cual no se ha revelado identidad, el pasado fin de semana logró burlar a la seguridad de la casa en Los Ángeles de Ariana Grande, por lo que consiguió entrar a la propiedad y llegar hasta la puerta para golpearla con fuerza y gritar exigiendo ver a la cantante, sin duda un gran susto para ella.

TMZ informó que el acosador queria entregarle a la famosa actriz y cantante una carta de amor que le escribió de manera personal, por lo que de alguna manera consoguió evadir la seguridad que mantiene la artista en su casa todo el tiempo.

Afortunadamente la interprete de God is a Woman no se encontraba en su vivienda, debido a que se ha puesto en cuarentena por el coronavirus en una de sus residencia, la cual no ha querido revelar, pero las personas encargadas de cuidarla se percataron de la irrupción y llamaron a los Policías.

Cuando las autoridades llegaron encontraron al hombre rondando la casa con la carta en busca de un acceso al interior, pero cuando trataron de arrestarlo este se resistió y los agredió, incluso le escupio a un par, por lo que ha sido acusado de allanamiento, obstrucción a la justicia y agresión.