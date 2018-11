Ariana Grande toca el tema de su ruptura con Pete Davidson en video

Estados Unidos.- Por si acaso las referencias a las películas que marcaron el año 2000 y la presencia de conocidas figuras del entretenimiento no eran suficientes elementos para generar expectativa por su nuevo video, Ariana Grande ha revelado que su ruptura con Pete Davison también tendrá un evidente lugar en el proyecto.

A través de sus redes sociales, la cantante lanzó un trailer del video musical del tema Thank U, Next, esa carta de agradecimiento y aprendizaje que Ariana escribió con dedicatoria a sus exparejas.

Como es conocido, una de los roles femeninos de populares cintas que Ariana protagonizará en el clip es 'Regina George', de Mean Girls, razón por la que el adelanto recrea una recordada escena de dicha película.

En el primer vistazo de Thank U, Next, varias personas aparecen hablando de lo que Ariana Grande les hizo o dijo, tal como algunos estudiantes lo hacen en Mean Girls al describir a 'Regina George'.

Ariana terminó su compromiso matrimonial, así que encontré a un chico que me propusiera matrimonio y yo terminé el compromiso", dice en el trailer la actriz Stefanie Drummond interpretando a 'Bethany Byrd', el personaje que en Mean Girls expuso durante la recordada escena que 'Regina George' la había golpeado en la cara y eso había sido asombroso.

Además de Stefanie Drummond, otros miembros del elenco de Mean Girls aparecerán en el video de Thank U, Next, tales como Jonathan Bennett, quien interpreta a 'Aaron Samuels' en la película.

Pero la cosa no termina ahí, ya que el adelanto revela a las otras celebridades que harán acto de presencia en el clip: el cantante Troye Sivan (con quien Ariana colabora en el tema Dance to this), la comediante Colleen Ballinger (conocida por su personaje Miranda Sings), Scott Nicholson (un bailarín y amigo de Ariana Grande) y Gabi DeMartino (una youtuber que acaparó la atención mediática al imitar a Ariana Grande).

Anteriormente, Ariana reveló que Elizabeth Gillies también participará en el video, actriz con la que compartió créditos en la serie de Nickelodeon Victorious.