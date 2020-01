Ariana Grande, víctima de críticas; aseguran olvidó letra de 'Thank U, Next'

Estados Unidos.- La noche del domingo 26 de enero, la famosa cantante y actriz, Ariana Grande, impresionó durante su presentación en los Grammy 2020, de los cuales se fue sin ningún premio, sin embargo, la joven no estuvo libre de críticas pues usuarios de Twitter aseguran olvidó la letra de Thank U, Next.

Grande recreó el videoclip de 7 Rings sobre el escenario de la ceremonia de premios e interpretó Imagine, My favorite things, Thank U, Next y por supuesto 7 Rings, lo que la hizo acreedora de halagos y de duras cíticas.

Varios Internautas al terminar de ver la presentación de la estrella de 26 años, emplearon sus redes sociales para criticarla duramente asegurando que no valió el tiempo de espera por ella, ya que se equivocó en su famoso tema.

Tanto esperar la pinche Ariana grande para que se equivoquen tanto en la letra como en todo nmms #GRAMMYsTNT #ArianaGrande ily pero aaaiñ si me decepcionó pic.twitter.com/QyyMss95JN — emiliano esquivel (@Emiliano_leija) January 27, 2020

#GRAMMYsTNT #ArianaGrande se equivocó en la letra y pensé que le iba a dar un ataque, su cara era tremenda!! — Emii Ks (@emii_ks) January 27, 2020



Siento que #ArianaGrande no se la esta pasando nada bien en los #GRAMMYs se le olvido la letra? — DENISHA (@Denissha) January 27, 2020

De igual manera hubo usuarios que fueron más amables con la intérprete de Break Free y le aseguraron que su show fue "perfecto" o que no se equivocó, además de alabar el significado detrás de retirarse el anillo.

☝��Aunque se te olvidó por un momento la letra de “THANK YOU NEXT” mi adorada Ariana Grande tu presentación fue #PERFECTA ���� ���� ���� #Granmys #Arianator #Grammys2020 #GRAMMYsTNT #ArianaGrande — Oscar Serrano Torres (@Osc4r_Serrano) January 27, 2020



No se equivocó, cuando escribió TuN estaba peleada con su padre y lo medio critica en ella, actualmente se han reconciliado, el estaba en la gala y ella ha cambiado la letra. — javii (@javii_grande) January 27, 2020

Ariana guardando el anillo, dando paso a otra era, que probablemente pueda tardar, pero no importa mientras que ella este bien es lo importante❤#ArianaGrande — stream ROMANCE and MANIC (@Moonlightx112) January 27, 2020



Al final de su performance Ariana se quito un anillo y lo guardo en una caja dando por terminada la era TU, N.

Recordemos que después de esta presentación se va a tomar un descanso de al menos 2 años.#ArianaGrande#GRAMMYs pic.twitter.com/ORpYvmBovv — MichelCC (@MichelCC4) January 27, 2020