Ariana Grande y James Corden cantan juntos en 'The Late Late Show'

Ciudad de México.- Ariana Grande estuvo en el programa, The Late Late Show con James Corden y ambos realizaron un espectacular homenaje musical a la película Titanic, de James Cameron de 1997. Caracterizados como Jack Dawson y Rose DeWitt, la cantante y el humorista interpretaron las escenas más memorables del filme mientras entonaron 13 canciones de artistas como Lady Gaga, Ed Sheeran y Kesha en una sola toma.

"Esta noche tenemos 13 canciones, nueve escenarios, una toma y cero presión", explicó Corden.

El segmento de Musical Mashup inició con James, caracterizado como el personaje de Leonardo DiCaprio luciendo un esmoquin negro vintage.

"Esta noche tenemos 13 canciones, 9 escenarios, una toma y cero presión", explicó el conductor entusiasmado.

La diva musical inició el musical con la canción Come Sail Away de Styx. Continuaron con los temas Rich Girl de Hall and Oats y siguieron con The Way I Are de Timbaland.

El dúo luego recreó la icónica escena de Rose y Jack parados sobre la baranda como si estuvieran volando, en la cual Jack gritó: "Soy el rey del mundo". Grande y Corden cantaron Learn to Fly de los Foo Fighters.

Siguieron con los hits, Just Dance de Lady Gaga, Steal My Girl de One Direction, Shape of You de Ed Sheeran y Ride Wit Me de Nelly.

El público estalló en risas cuando la pareja interpretó la canción Ice Ice Baby de Vanilla Ice, junto a unas réplicas de icebergs. El repertorio siguió con la popular canción Timber de Pitbull y Kesha y después con Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Bye Bye Bye de NSYNC fue el tema elegido para acompañar la escena en la que muere Jack.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Ariana y James interpretaron el tema principal de Titanic, My Heart Will Go On de Celine Dion.

El dúo finalizó la presentación con un gran abrazo y recibieron la ovación del público presente.

Ariana Grande se encuentra promocionando su nuevo álbum, Sweetener que se lanzará el 17 de agosto.