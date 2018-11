Aristeo Cázarez llegó a Exatlón a darle un toque de polémica al programa

Ciudad de México.- No cabe duda de que uno de los programas más exitosos de TV Azteca es Exatlón; sin embargo, el público nota cosas extrañas en el reality.

Hace algunas semanas Aristeo Cázares, hermano de Ernesto, ganador de la primera temporada, se unió a Exatlón, situación que le dio un giro a la competencia.

Tras su llegada al programa, Aristeo Cázares sobresalió, pero en redes sociales se especula que su rendimiento será mayor.

Los seguidores de este Exatlón suponen lo anterior debido a que está ganando las pruebas individuales y es el hombre de los récords, lo cual pone en desventaja a los otros competidores.

Asimismo, desbancó a Pato Araujo, quien era el mejor de los Famosos, pero en la semana del 5 al 9 de noviembre Aristeo lo alcanzó.

Aristeo Cázares ha dejado claro que es rápido y mejora cada vez en las pruebas de precisión y en el nuevo equipo de Contendientes se nota más la fuerza del hermano de Ernesto.

No obstante, no todo es color de rosa para Aristeo, al menos fuera del programa, ya que a través de la web el público señala que el programa no es el mismo.

Los internautas han externado que se sienten defraudados con la forma en que se manejan las situaciones.

Aristeo esta semana fue el mejor en la prueba individual, pero ya no podrá competir más porque llegó al límite.

La gente sospecha que existe una mentira porque en la prueba con motos no destacó como en otros momentos y la velocidad es lo suyo.

El fraude del que se habla es que la producción maneja a cada elemento según lo que quiera.