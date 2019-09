¿Armando Manzanero planearía salir de los escenarios pronto? aquí la respuesta

Ciudad de México.- En el programa ventaneando se le pregunto al cantante Armando Manzanero sobre si pretendía abandonar los escenarios pronto, debido a una publicación de Facebook en la que su colega Francisco Céspedes afirmó el retiro del cantautor.

La publicación fue hecha el 6 de septiembre en la página oficial de Francisco Céspedes, en ella mencionaba que no era un estrategia de propaganda y que por el contrario el retiro sería algo real.

Es el más alto honor que he recibido en mis 40 años de carrera profesional, porque cuando cierro mis ojos e intento recordar el o los primeros besos enamorados recibidos, saltan de alegría inevitablemente desde mis recuerdos Esta tarde vi llover, Contigo aprendí, Somos novios y otras muchas” escribió como despido.

Armando Manzanero desmintió todo esto via telefonica con Paty Chapoy en el programa ventaneando, mencionando que a sus 84 años no tiene en mente el retiro, el mismo consideró que uno no se retira, sino que lo retiran y mientras le sigan invitando a cantar el estará al pie del cañon.

