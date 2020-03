Arnold Schwarzenegger da consejos para la cuarentena por coronavirus

Estados Unidos.- Con la actual pandemia del coronavirus (covid-19) por el mundo, Arnold Schwarzenegger compartió en sus redes sociales un video donde aconsejó a sus fans para prevenir el contagio.

Pero lo que llamó la atención de muchos, fue que hizo la grabación junto con Whiskey, no la bebida, sino más bien su poni mascota y también su burrita Lulú.

En las imágenes, Schwarzenegger ofrece zanahorias a sus dos mascotas mientras asegura que no la pasará solo y aburrido.

Miren, eso es lo que hacemos. No salimos, no vamos a restaurantes, ya no hacemos nada de eso", dice Schwarzenegger en su video.