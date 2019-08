'Arod' presume la delantera de JLo al publicar una íntima foto de la cantante

Ciudad de México.- Actualmente la cantante Jennifer Lopez se encuentra de gira por el mundo con su espectáculo 'It's my party Tour', sin embargo, hay alguien en casa que no puede con su ausencia: Alex Rodríguez.

El prometido de la actriz y cantante enterneció las redes sociales al compartir un romántico texto en el que expresaba todo lo que sentía por no tener a JLo junto a él.

No solo el mensaje llama la atención, pues la publicación fue acompañada con una fotografía de Jennifer que dejó con la boca abierta a sus fans.

En la imagen mencionada, la 'Diva del Bronx' aparece recostada tomando el sol, mientras luce su figura de 'infarto' en un diminuto bikini que deja muy poco a la imaginación pues apenas le cubre los senos.

Además se le pueden ver los marcados músculos del trapecio de la intérprete de On the floor.

Bebé, yo sé que lo estás dando todo en Rusia y que aún te queda otro show. Te extraño y no puedo esperar para verte otra vez en casa", escribió el exbeisbolista.

La publicación causó sensación entre los seguidores de 'Arod' y recopila más de 22 mil 'likes'.