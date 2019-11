ArrasandoChallenge: Thalía arrasa al rapear y le dicen 'la Eminem mexicana'

Ciudad de México.- Thalía nuevamente es tendencia debido a su actividad en redes sociales, pues a pesar de las críticas que ha recibido por algunas de sus publicaciones, la cantante sigue haciendo uso de este medio para interactuar con sus seguidores.

Luego del éxito de "Me oyen, me escuchan, me sienten", la mexicana volvió a dar de qué hablar al publicar una serie de historias en Instagram con un nuevo reto que ha generado furor entre sus fanáticos.

Usando el hashtag #ArrasandoChallenge para compartir parte del sencillo Arrasando, la intérprete incitó a que los usuarios comenzaran a grabar sus propias versiones de la canción, la cual es complicada por el ritmo y el contenido de la letra.

A pesar de que varios de sus incondicionales si se unieron al reto, otros aprovecharon para hacer bromas al respecto, y compararon su ritmo con el del rapero Eminem por su habilidad para interpretar letras difíciles.

En Estados Unidos tienen a Eminem y en Mexico tenemos a Thalía ���� pic.twitter.com/CdtemeKIOw — M̶A̶R̶C̶O̶ M̶E̶D̶I̶N̶A̶ �� (@marcomedinaal) 20 de noviembre de 2019