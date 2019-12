¿Arrepentida de romper con Liam? Miley evadiría soledad tras divorcio

Estados Unidos.- La famosa actriz y cantante, Miley Cyrus, desde hace un par de días comenzó a dejar tristes mensajes sobre las soledad en esta época del año, la cual el año pasado fue doblemente especial para ella pues el 23 de diciembre se casó con Liam Hemsworth, de quien se divorció 8 meses después.

Dichos mensajes parecen hacer alusión a sus 10 años de relación intermitente con el actor, pues en cada uno de ellos habla del amor, de sentirse sola pese a que está rodeada de familiares pues no está con quien ama, además de recordar una Navidad solitaria, la cual podría haber sido la primera que pasó sin Hemsworth cuando rompieron por primera vez a finales del 2011.

Me sentía como una mierda porque no podía estar con la persona que amaba. Incluso con una casa llena de familiares y amigos, todavía me sentía sola, de una manera que todavía se siente relevante, ¡y alguien que esté leyendo esto ahora podría relacionarse!", confesó.