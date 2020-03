Arriba del sofá, Danik Michell luce su marcado abdomen en paños menores

Ciudad de México.- La conductora de Nu Music, Danik Michell, por medio de su cuenta de Instagram compartió una candente imagen en la cual presume su trabajado abdomen.

En la instantánea se aprecia a la celebridad arriba del sofá en ropa interior, mientras levanta parte su blusa para dejar ver su sólido torso.

Cuando me aplico, vaya que lo hago. Y no me refiero únicamente en el ejercicio que claro es uno de mis complementos preferidos”, escribió.