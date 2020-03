Arte y ansiedad: Hija de Will Smith va a pasar 24 horas dentro de una caja

Los Ángeles, Estados Unidos.- Willow Smith, hija del actor Will Smith, enfrentará sus ansiedades a través de la exhibición de una presentación artística que invita a la reflexión y que implicará que pase todo un día dentro de una caja, a partir de la mañana de este miércoles, indican reportes.

La joven cantante pasará 24 horas dentro de una caja en la que procesará ocho diferentes estados emocionales al lado de su colaborador Tyler Cole, quien también sufre de severa ansiedad. El objetivo es expresar cómo ambos lidian con dicho problema.

Aunque Willow ha sufrido ese mal desde que era una niña, la joven de 19 años sugirió a Los Ángeles Times que la impactante muerte de Kobe Bryant es en parte una de las situaciones que inspiraron su exhibición de arte.

Estamos en este planeta y cualquier cosa puede pasar, como lo que pasó con Kobe, eso realmente fue una cuchillada en el corazón. Cada momento es precioso. Y creo que todos tienen el miedo de simplemente no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, por no saber si estás en el camino correcto, no saber si estás tomando las decisiones correctas", expuso la joven intérprete al diario.