Arturo Carmona: “43 años bien vividos y aprendiendo”; festeja su cumpleaños

Ciudad de México.- El actor y exfutbolista Arturo Carmona celebró sus 43 años al lado de familia, amigos y colegas, el día 09 de julio.

Habló también de las malas experiencias que ha tenido en el medio, de los rumores que sacan y lo que más le preocupa es que han afectado a su familia.

Ya sabia y me imaginaba, cuando eres persona pública estas expuesto, hay rumores de lo que sucede. Al final es maravillosos dentro del mismo, muy competido, pero te permite conocer a grandes personas”, comunicó el exfutbolista.

Hablando de rumores ya hasta me han matado varias veces, y eso es lo que más me ha dolido porque la familia se entera de eso primero que yo, la preocupación no es para menos, a mis abuelos que en paz descansen les toco, pero se ha podido esclarecer”, dijo Carmona.