Arturo Carmona revela que aún extraña "mucho" a una de sus exnovias

Ciudad de México.- El nombre de Arturo Carmona no salió de los titulares recientemente debido a los rumores que apuntaban a que él y Aracely Arámbula podrían tener un romance, una situación que no es nueva en términos de especulación, pues anteriormente ya se les ha relacionado sentimentalmente.

Luego de aclarar en varias entrevistas que él solo tiene una relación de amistad con 'La Chule', Carmona vuelve a llamar la atención de todos con una confesión sobre su vida amorosa.

Durante una entrevista al estilo remembranza que el actor ofreció al programa 'Hoy', Arturo Carmona habló sobre su carrera, su transición del futbol a la actuación, de su hija con la cantante Alicia Villarreal y de algunos temas sobre el terreno del amor de pareja.

Sí me he enamorado, estoy abierto al amor y me encantaría el día de mañana sí, casarme", expuso el actor sobre si estaría en un futuro dispuesto a contraer matrimonio de nueva cuenta, para después hacer una revelación sobre una de sus relaciones pasadas.