Aseguran que Michelle Salas le roba los suspiros a Marco Fabián

Ciudad de México.- Michelle Salas, hija de Luis Miguel, sigue cautivando la mirada de muchos hombres, entre los que destaca el futbolista Marco Fabián, quien no ha dejado de darle “me gusta” a las publicaciones de la joven.

De acuerdo al programa Hoy, Michelle le roba los suspiros al jugador de futbol mexicano, pero hasta el momento se desconoce si la también hija de Stephanie Salas acceda a estas señales de Marco.

Cabe recordar que por el momento la joven se encuentra soltera, luego de que termina su romance con Danilo Díaz en septiembre del año pasado.

He vivido una experiencia increíble en Madrid y una relación sentimental que me ha hecho crecer mucho. Me quedo con las buenas experiencias y con los buenos momentos. Ahora, a seguir en pie y adelante”, dijo en aquella ocasión Salas a la revista Hola.