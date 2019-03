Así afrontó Kris Jenner el escándalo por infidelidad a su hija Khloé Kardashian

Estados Unidos.- La piedra angular de la familia Kardashian-Jenner, Kris Jenner, se mantiene fuerte ante los recientes escándalos que han ensombrecido al clan a través del poder de la oración y al saber que sus hijos se apoyan entre ellos.

De acuerdo con Us Magazine, la empresaria rompió el silencio acerca de la polémica por la traición de Tristan Thompson a su hija Khloé Kardashian. Como se ha de recordar, el jugador se involucró con Jordyn Woods, quien fuera la mejor amiga de Kylie Jenner.

Woods aseguró en Red Table Talk que entre ella y el basquetbolista solo ocurrió un beso, algo que asegura ella no esperaba que sucediera luego de una fiesta con otros amigos en la casa Thompson.

Ahora, Kris Jenner habló para el programa de radio de Ryan Seacrets sobre la difícil situación.

Primero que nada, rezo sobre ello. Realmente lo hago. Encuentro que, sabes, solo mi lado espiritual tiene que tomar el control porque, de lo contrario, siento que no sobreviviría”, confesó Jenner.

La celebridad habló también de cómo la unión entre sus hijos y el saber que el uno siempre puede contar con el otro es lo que les permite salir adelante ante cualquier adversidad.

Tan desafiantes como algunas de estas situaciones lo son, creo que porque (mis hijos) se tienen el uno al otro y tratan de tomar buenas decisiones, ellos saldrán hacia el otro lado con muchísima claridad y mucha honestidad, y harán lo que crean correcto. Y realmente confío en que todos mis hijos tomen esas buenas decisiones”, compartió la matriarca del clan Kardashian-Jenner, además de agregar que el que sus hijas tengan hijos ha hecho “una gran diferencia, obviamente, en todas sus vidas”.

Finalmente, Kris Jenner dijo que consideraba que los momentos por los que ha pasado su familia y han sido transmitidos en Keeping up with the Kardashians han sido “beneficiosos” para sus seguidores, ya que podrían identificarse con esas situaciones y ver cómo la famosa familia intenta afrontar y manejar las adversidades.