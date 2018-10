¿Así conquistó al actor? Revelan foto topless de la ex de Alfredo Adame

Ciudad de México.- La abrupta ruptura entre Alfredo Adame y Susan Quintana sigue dando de qué hablar, pues luego de que la exreina de belleza revelara que su relación finalizó porque el actor tenía un pene muy pequeño y no la complacía, ahora se han ventilado algunas imágenes sugerentes con las que se dice ella conquistó al actor.



En las fotografía que salió a la luz, la mujer de 51 años aparece posando únicamente con calzones, dejando su busto al descubierto y posando muy sensual para tomarse una foto con su celular.

Por su parte, el actor de 60 años contó algunos detalles de lo que ha pasado tras su ruptura con Susan.

No (me ha buscado), pero sí a algunas de mis amigas para inventarles cosas de mí. A algunas les ha dicho que no declaró nada y que es mentira lo que se publicó, pero a otras, que sí lo hizo y que estuvo bien haberme expuesto de esa forma. No sé qué pretende, está mal de sus facultades mentales y está obsesionada conmigo”.