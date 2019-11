Así de guapa luce Jolette tras el inicio de la nueva versión de 'La Academia'

Ciudad de México.- Hace casi 14 años Jolette Hernández se volvía una sensación por su comportamiento en la cuarta generación de La academia. La rebelde ojiazul entró al reality y generó conflictos, peleas y mucha controversia.

Hoy, la mujer 35 años es periodista, conductora en el programa Hoy y fue una de las concursantes en Bailando por un sueño. Jolette considera que ha madurado y que lo que ha vivido todos estos años, incluyendo a La academia, le ha dado muchos aprendizajes.

Sin embargo, reconoce que la faceta con el programa de TV Azteca es algo que prefiere no recordar.

Todavía (recuerdo esos momentos) con mucho dolor, tristemente son episodios que no se superan nunca, ni con ayuda ni nada, a mí me duele mucho recordar, me gustaría no haberlo vivido, sin embargo, me hizo crecer mucho como persona y creo que los jóvenes deberían de aprender de esas experiencias”, dice.