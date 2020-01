"Así es como se hace": Michelle Renaud se muestra al 'desnudo total'

Ciudad de México.- La talentosa y famosa actriz, Michelle Renaud, a través de sus historias en Instagram mostró al público cómo se realiza un desnudo total en la televisión, incluso se mostró ella como ejemplo para la demostración.

Renaud para la demostración luce un ajustado sostén y diminuto short color nude, que da la alusión que no tiene ropa y gracias al equipo de postproducciónb el público no nota esos pequeños detalles que delatan que no se está desnudo por completo.

En la imagen la actriz de igual manera dejó un mensaje para que se reflexione que aunque salga en televisión no quiere decir que sea cierto e incluso en la realidad ya hay maneras de poder engañar a la vista.

No todo es lo que parece ni en la tele, ni en la vida".