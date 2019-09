Así fue la alocada despedida de soltera de Chiquis Rivera en Las Vegas

Estados Unidos.- La cantante, Chiquis Rivera, fue evidenciada de cómo fue su despedida de soltera en Las Vegas, durante su programa The Riveras, donde se captó cada detalle del evento.

En el show se observa a la hija de Jenni Rivera asistiendo al espectáculo, Thunder From Down Under, caracterizado por tener una gran cantidad de strippers quitándose la ropa.

Todo el tiempo estuve pensando en Lorenzo (...) Dios mío se va a enojar tanto, pero estamos frente a un público así que no puede ocurrir algo tan alocado (…) No le toqué el pene”, dijo.

En el clip se observa a la esposa de Lorenzo Méndez, bailando con un hombre el cual imita algunas posiciones sexuales.