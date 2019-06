Así fue la reacción de algunos famoso tras la muerte de Michael Jackson

Estados Unidos.- La muerte del ‘rey de pop’ conmovió al mundo entero, luego de las extrañas causas en las que se suscitaron y las investigaciones realizadas por parte de las autoridades en Estados Unidos, quienes acusaron al doctor Conrad Murray por una negligencia médica.

Los hechos que se dieron el pasado 25 de junio de 2009, provocaron la reacciones de algunas celebridades de aquellos tiempos, quienes de inmediato mandaron sus condolencias a la familia de Michael Jackson, así como lamentaron lo ocurrido.

Fueron los famosos como Neil Diamond, Lenny Kravitz, Quincy Jones, Elizabeth Taylor, Madonna, entre otros, los que inmediato respondieron, dejando un mensaje a los medios de comunicación.

No soy capaz de reaccionar. Estoy conmocionado por la muerte de Michael Jackson. Es como un sueño, un mal sueño. Fue mucho más que un hijo para mí. Es duro darse cuenta de que Michael Jackson no está aquí. Como un niño, Michael siempre estuvo por delante de su época, siempre fue un genio en lo que hacía. A los nueve años, cuando comencé a trabajar con él, me parecía como si ya hubiese estado aquí antes. Sabía tanto sobre la vida”, mencionó Berry Gordy Jr.