Así fueron las últimas horas de Gustavo Cerati tras dar su último concierto

Caracas, Venezuela.- Luego de su presentación en Caracas, el músico expresó que le dolía la cabeza, pero no demostró sentir mayores molestias; poco tiempo después perdió la consciencia a causa de un accidente cerebrovascular.

Las horas que antecedieron al accidente cerebrovascular que dejó a Gustavo Cerati en coma no transcurrieron en un lugar cualquiera para el músico: sus últimos recuerdos los guardó sobre un escenario.

El 15 de mayo de 2010 Cerati perdió la consciencia tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela. Así lo recuerda uno de los productores del evento, el venezolano Mario Soave, quien trabajó con el argentino desde sus años con Soda Stereo.

No se veía mal, es como cuando alguien te dice 'me duele la cabeza', y uno le responde 'ah, mira tú'. Él solo decía 'me siento medio mal'", recuerda Soave.