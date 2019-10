Así lucen Spider-Man y Doctor Strange de la tercera edad para la serie 'The End'

Los Ángeles, EU.- Los cómics de Marvel siguen ampliando horizontes, ejemplo de ello es la serie The End, que se publicará en Estados Unidos a inicios de 2020 y en ella se narrarán las historias finales de los superhéroes más populares de la Casa de las Ideas.

Entre ellos están el Spider-Man de Miles Morales, al que se le puede echar un primer vistazo convertido en un señor mayor.

El anuncio se ha hecho en la Comic-Con de Nueva York. Marvel Comics ha lanzado las seis portadas de las seis historias finales que prepara. A diferencia de otras series, The End contendrá historietas de solo un tomo (one-shot).

Los superhéroes que protagonizarán una misión en sus años de jubilación serán el Spidey de Morales, Doctor Strange, Venom, Capitán América, Deadpool y Capitana Marvel.

Los que parece que serán eternamente jóvenes son el Capitán América y Deadpool. Como ambos tienen suero de súper soldado en sus cuerpos, parece que el tiempo no pasa por ello, eso o que el bótox logra efectos milagrosos en los superhéroes.

La línea The End comenzó en 2003 cuando se lanzó una miniserie que fue nombrada posteriormente Thanos: The End. Posteriormente han podido verse los últimos días de superhéroes como Wolverine, Hulk o The Punisher.

Esta nueva tanda mostrará las misiones a las que tendrán que enfrentarse los personajes de Marvel ya en su período de senectud.