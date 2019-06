"Así o más estúpida": Redes se burlan de "ridículo" baile de Thalía en plena tienda

Ciudad de México.- La talentosa cantante, empresaria y actriz mexicana Thalía causa polémica una vez más en Instagram debido a una de las historias que publicó este sábado.

En el video, la artista de 47 años aparece bailando intensamente en una tienda, que parece de belleza o artículos para el hogar, mientras quien la graba se encarga de mostrar el panorama completo.



Según se aprecia, el establecimiento estaba prácticamente vacío, por lo que Thalía 'estalló' en el espontáneo baile al ritmo de la música de fondo.

This is my jam! (¡Esta es mi canción!)", grita la animada estrella.