Así pudo haber lucido el rey de los 'Caminantes Blancos' en 'GOT'

Estados Unidos.- Este martes se lanzó el libro The Art of Game of Thrones, creado por Deborah Riley, diseñadora de producción de Game of Thrones, en el que muestra como pudieron haber lucido ciertos personaje su objetos dentro de la serie, entre ellos el 'Rey de la Noche', líder de los 'Caminantes Blancos'.

Deborah reveló como es se iba acaracterizar inicialmente el personaje que atemorizó a los habitantes protegidos del otro lado de la muralla con su terrible éjercito de los no vivos que solo podían ser eliminados definitivamente al ser quemados.

Sin embargo, no revló los motivos por los cuales el personaje obtuvo los cambios que lo llevaron a verse como fue mostrado en la serie y no como originalmente se había acordado.

Este era el aspecto original del 'Rey de la Noche'

Cabe mencionar que hace algunos años el creador de la famosa serie, George R.R Martin, reveló como es realmente en su visión el 'Rey de la Noche'

En cuanto al Rey de la Noche, en los libros es una figura legendaria, similar a Lann the Clever y Brandon the Builder, y no es más probable que haya sobrevivido hasta el día de hoy que ellos", comentó el escritor.