Así reacciona Ariadne Díaz por supuesta infidelidad de su esposo

Ciudad de México.- Durante una entrevista para los medios de comunicación, Ariadne Díaz, habló sobre lo que piensa ante los señalamientos de la supuesta infidelidad de su esposo, Marcus Ornellas y su coprotagonista en el remake de Rubí, Camila Sodi.

¿Mi amor me estas poniendo el cuerno?, dime la verdad", bormeó, "Es parte de que somos artistas y si no dicen eso dicen otra cosa, que si me retiró, ya me he retirado 20 veces, me han bajado a Marcus 30 veces, yo le he puesto el cuerno 80, es parte de, pero es simpático es padre, tiene uno en la casa de que hablar", explicó.