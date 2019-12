Así reacciona Belinda a pregunta sobre si de verdad amenazó a Elisa Beristain

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa para presentar la obra Hoy no me quiero levantar, Belinda respondió a las acusaciones de Elisa Beristain, periodista que denunció a la cantante por supuestas amenazas.

Al escuchar la pregunta, la intérprete de Amor a primera vista de inmediato se mostró incómoda y aseguró que no era el momento para hablar de este tema.

En este momento tan bonito y tan importante, esas preguntas”.

Belinda se negó a responderle a la conductora de Chisme no Like pues considera que su trabajo habla por si solo y no tiene que "callar bocas".

No no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas, más bien con mi trabajo, porque siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas… Yo solamente tengo buenos deseos para todos”.

Asimismo, la cantante señaló que no sigue los chismes en los que se ve involucrada pues eso no le permite concentrarse en sus proyectos.

A veces sus preguntas, yo no tengo respuesta, porque yo no sé muchas veces lo que dicen de mí. No estoy pendiente de todo lo que hablan”.