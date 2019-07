Así reacciona Galilea Montijo ante duda de Mateo sobre la homosexualidad

Ciudad de México.- La polémica y muy querida conductora del programa Hoy, Galilea Montijo reveló que su pequeño hijo Mateo, le preguntó acerca de las preferencias sexuales de su padrino, Alfonso Waithsman, y cómo fue que respondió ante el cuestionamiento del menor de siete años de edad.

Siempre me he rodeado de gente de la comunidad, son los más talentosos, es gente que yo quiero mucho, uno de ellos es mi compadre, es padrino de mi hijo, mi hijo no tiene idea, tiene 7 años, todavía no lo comprende... Y me dice ¿Mamá, a mi padrino le gustan los hombres?, Sí mi amor le respondo. O sea las cosas como son”, platicó Montijo.