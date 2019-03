Así reacciona Niurka luego de que su hijo no fue galardonado en TVyNovelas

Ciudad de México.- Todos pensaban que durante la gala de de los Premios TVyNovelas el exitoso proyecto de Juan Osorio, Mi marido tiene más familia, se llevaría una estatuilla o un reconocimiento pero no fue así y provocó diversas reacciones.

En el caso del productor dijo que estaba inconforme por no ser galardonado y aclaro que no es porque su hijo participaba en el melodrama sino porque la pareja de Los Aristemo se había ganado un lugar entre los televidentes mexicanos.

No es nada más a mi hijo, como papá podrán decir que por eso me duele. Los dos, los ArisTemo marcaron, también creo que la novela se ganó un lugar”

Osorio agregó que le parece una injusticia que Mi marido tiene más familia no se haya llevado ningún premio.

Sí, estoy enojado, no se me hace justo, ha cumplido con las expectativas… No se me hace justo”

Otra personalidad que reaccionó a esto fue nada más y nada menos que Niurka Marcos, pues su hijo Emilio Osorio, a quien procreó con Juan Osorio, participó en el famoso melodrama y no recibió ningún premio.

Pero como mamá también debo sentirme mal, porque él (Emilio) se lo merecía, sino era el premio por lo menos sí un reconocimiento. Juan está defiendo los méritos que merece su novela. 21 nominaciones y ni una, dos o tres reconocimientos, si te da roña”.

La vedette no detalló más de su sentir pues teme a que Televisa tome represalias, pero aseguró que los que se llevaron los premios no podrán dormir, pues era evidente que no se los merecían.

Aunque Mi marido tiene más familia no logró las expectativas que esperaban en los Premios TVyNovelas, es claro el éxito que Emilio Osorio, de tan solo 16 años, logró al participar y formar parte de Los Aristemo.