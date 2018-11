Así reaccionó Andrea Legarreta al cumplido que le hizo Lupillo Rivera

Ciudad de México.- Hace pocos días Andrea Legarreta recibió un mensaje muy halagador por parte de Lupillo Rivera en redes sociales, mismo que desató polémica, pues antes de la conductora, el hermano de Jenni Rivera también le envió un mensaje a Geraldine Bazán, quien recientemente firmó su divorcio de Gabriel Soto.

Sin embargo, durante la participación de la familia Rivera en el programa Hoy, este tema resurgió, y fue justamente al iniciar la entrevista que Juan Rivera reveló que fuera de cuadro, Andrea se puso colorada con los galanteos de su hermano.

Ya esta colorada usted por lo que le dije de mi carnal fuera del aire”, dijo Juan Rivera, provocando una gran sonrisa de Andrea quien contestó: “¿qué me dijiste?”.

Inmediatamente Lupillo agregó: “yo no dije nada, no dijimos nada”, pero Juan replicó: “dijo que vio una foto en las redes, no venía hablando de la Fundación, (sino) que las piernas y no sé qué”, momento en que el llamado 'Toro del Corrido' declaró: “la verdad, si está muy hermosa Andrea hoy”.

Por su parte, Andrea dijo con una sonrisa nerviosa: “gracias Lupillo y además que se lo digas a una señora de mi edad se agradece mucho”.

Acto seguido, los artistas cambiaron de tema y conversaron del evento ‘Jenni Vive’, que se celebrará este jueves en La Plaza de Toros México como un homenaje a 'La Diva de la Banda', en donde además de otras estrellas, el evento contará con las actuaciones de Lupillo y Chiquis Rivera, así como de Jacquie, otra de las hijas de la fallecida artista.