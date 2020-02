"Así rompimos el hielo": Paola Rojas confiesa que se besó con Maluma

Ciudad de México.- Paola Rojas hizo una fuerte confesión al confesar que provocó que un famoso cantante la besara.

Paola Rojas tuvo una entrevista en Netas Divinas, confesando que mientras grababa un promocional con Maluma a quien engañó para que la besara,

Estábamos grabando un promo para un Mundial o Juegos Olímpicos... Entonces estaba Mauma baby, y otros como Toño de Valdés y bailábamos. De repente le digo 'Maluma que terminando esto me des un beso', me da el beso y le digo 'ni tengo chícharo. No tenía apuntador, nadie me dio ninguna instrucción’".

Finalizó diciendo la razón por la que hizo eso: "Lo inventé no para que me diera un beso al colombiano sino porque él estaba en un Olimpo, no estaba relajado, estaba muy uyuyuy y había que romper el hielo", mencionó Paola Rojas.