Así se enteró Itatí Cantoral que Eduardo le era infiel con Susana González

Ciudad de México.- Itatí Cantoral concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para hablar de distintas intimidades de tu vida como la vez que Eduardo Santamarina la engañó con la actriz Susana González.

Por primera vez, la intérprete de 'Soraya Montenegro' se sinceró y reveló que ella fue la última en enterarse de la infidelidad, pues todo Televisa ya tenía conocimiento.

Itatí explicó que gracias a la señora del camerino se pudo dar cuenta que su esposo le era infiel con Susana.

Me enteró por la señora del camerino que me conocía desde hace mucho tiempo... fue la que me lo dijo 'ay señora yo no sé ni que decirle, pero es que se meten al camerino", relato Cantoral.