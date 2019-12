Así se preparó Chris Evans para realizar esta increíble escena en 'Winter Soldier'

Estados Unidos.- Hace poco se filtró en Internet un video en el que se puede ver a Chris Evans ensayando para la escena del ascensor dentro de la película Capitán América: The Winter Soldier, la cual ha sido una de las más impresionantes dentro del MCU.

La épica escena que resultó ser más que increíble muestra el momento en que 'Steve Rogers' portando el traje del 'Capitán América', pero sin la máscara, pelea con varios agentes de 'Hydra' y tras derrotarlos y verse rodeado por un equipo militar, también de 'Hydra', tuvo que lanzarse del ascensor desde varios metros de altura, mortales para una persona sin el suero del super soldado y su escudo.

Sin embargo, para que la secuecia saliera a la perfección y lista para mostrarse al público, Evans y el resto de los actores tuvieron que ensayar por horas durante varios días, incluso Frank Grilo, quien interpreta a 'Crossbones', dijo que él y Chris tuvieron que golpearse de verdad terminarnando con varios moretones.

Hubo un par de veces en esa escena del ascensor en los que Evans decía: 'Amigo, me estás pegando'. Y yo le dije: 'Estamos en un ascensor. Mi doble de acción no va a venir aquí. No serán capaces de filmar tu cara. Tenemos que hacer esto'. Y entonces empezamos a pegarnos mutuamente. Hicimos esa escena durante seis días. Estábamos literalmente cubiertos de moretones y golpes. Por eso lo adoro", explicó Frank.