Así se vivió el concierto por redes de Camila Cabello y Shawn Mendes

Estados Unidos.- Para animar a sus millones de fans durante la cuarentena a causa del Covid-19, Camila Cabello y Shawn Mendes se unieron para realizar un concierto a través de un en vivo en Instagram que duró alrededor de 30 minutos.

Cabello y Mendes forman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, por lo que el que unieran sus voces en vivio para animar y alentar a sus millones de seguidores causó una grna emoción y felicidad para todos sus admiradores.

Los famosos interpretes se encontraban en el jardín de la creadora de Havana, donde Shawn tocó la guitarra y unió su voz a la de ella para cantar temas como Señorita, Kiss Me de Ed Sheeran, Havana y algunos de los temas sugueridos por sus seguidores durante el en vivo.

Cabe mencionar que ellos no son los primeros en hacer esto, pues desde el comienzo del aislamiento varios artistas como Niall Horan, One Republic, Alejandro Sanz y Juanes se han sumado a la campaña 'Together at Home', la cual consiste en dar conciertos desde sus casas.