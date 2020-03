Asistente del creador de 'Thanos' tiene Covid-19; estuvo en México hace días

Ciudad de México.- La Mole Comic Con fue uno de los últimos eventos masivos que se realizaron en la Ciudad de México tras la emergencia sanitaria que se vive en el mundo por el Covid-19.

En el evento realizado 13 al 15 de marzo en el Centro Citibanamex de la capital mexicana, un sinfín de fans convivieron de cerca con los artistas, dibujantes, guionistas y creadores de personajes del mundo del cómic; sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia que puso a temblar a más de uno de sus asistentes.

Resulta que entre los invitados al evento estuvo el guionista y creador del personaje de 'Thanos', Jim Starlin, que a su vez estuvo acompañado por su asistente Jaime Hodge James, quien, por medio de sus redes sociales, reveló que ha dado positivo a la prueba coronavirus.

Entonces comencé a tener un dolor de cabeza que no se iría. Pensé que podrían ser alergias. Entonces ayer tuve una tos seca, que mis gotas de miel manuka parecía ayudar. Pero ayer, mi pecho empezó a sentirse como un elefante sentado en él. Estuve despierta toda la noche, gaseando para respirar. Usé mi nebulizador, pero esto no tenía nada que ver con el asma. Cuando me di cuenta de que esto no se iba, llamé a un RN de mi seguro que dijo que necesitaba ir al hospital inmediatamente", explicó Hodge James.