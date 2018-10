Atala Sarmiento habla sobre lo difícil que fue su primer matrimonio

Ciudad de México.- La conductora de Intrusos, Atala Sarmiento tuvo una mala vivencia con su primer esposo. Ahora, más de 10 años después de separarse de él, la conductora habló de lo difícil que fue para ella reconocer que había violencia en esa relación.

Atala abrió su corazón para dar algunos de los detalles más sensibles de su vida personal, como lo fue su matrimonio junto a su primer marido, con quien estuvo casada por cinco años, hasta su divorcio en 2004.

En el segmento Mindfulness del Canal U, dijo haber tenido una relación violenta y agresiva "en todos los sentidos de la palabra”. Sarmiento señaló que la desafortunada situación que vivió fue muy complicada y más porque el ambiente en el ella creció había sido totalmente distinto.

Nunca en mi vida, entre mi papá y mi mamá vi nada de eso. Entonces cuando yo me casé y lo empecé a vivir fue algo súper fuerte para mí porque me costaba mucho trabajo aceptarlo, reconocer que yo estaba permitiendo vivir una situación así, y me daba mucha vergüenza, pero sobre todo me daba mucho miedo”, reveló.

Reconoció que no fue valiente en ese momento, un par de duros golpes en su vida la llevaron a cambiar su mentalidad. “Murió mi papá y a los seis meses de que se murió mi papá, se murió mi abuelo materno. Esas dos muertes me han dado el dolor más fuerte que he vivido jamás, pero al mismo tiempo me dieron la fortaleza que no necesitaba para lograr desenchufarme de eso”.

Las irreparables pérdidas que sufrió Atala la llevaron a hacer un balance sobre lo que estaba pasando en su vida de casada: “Estoy en una relación en la que me siento completamente infeliz, en donde me he perdido a mí misma por completo, ya no sé ni quien soy, ¿qué estoy haciendo con mi vida?”, dijo al recordar su reflexión en aquel momento.

La conductora confesó que no fue nada fácil hablar y hacer pública su situación, sin embargo finalmente lo hizo y fue con la mejor intención. “Lo compartí porque yo sentía el deber moral de compartirlo con la gente y hacer saber a las mujeres que es posible salir adelante. Y que no es el final de la vida y que eso no es el amor, el amor es todo lo contrario y se construye completamente de otra manera y a base de otras cosas”.

Es posible intentar ser feliz y buscar una mejor relación y sentirse querida apreciada y valorada, y todas esas cosas son muy importantes. Una mujer bonita es una mujer que se siente feliz porque busca ser feliz, eso es lo que nos hace bonitas. ¡Así es que chavas, pónganse las pilas!”, finalizó.