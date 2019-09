Atala Sarmiento lo confirma, se va de México junto con su esposo

Ciudad de México.-Hace poco el esposo de Atala Sarmiento recibió una oferta de trabajo en España y ambos decidieron irse a vivir allá, lo cual harán el mes próximo.

¡Es una decisión que tomamos en pareja! Además, en este momento de mi carrera estoy enfocada a mi plataforma digital y no estoy atada a algo que me impida este cambio de vida”, comenta Atala.

Los abuelos de Atala eran refugiados españoles en México, por lo que desde hace tiempo siente la necesidad y el deber de regresar a las raíces familiares.

Mi familia es española y la verdad, no sé por qué, desde niña he sentido un deber moral de ser la generación que le tocaba volver a la raíz; mis abuelos hicieron muchos sacrificios para dejar su patria y nunca volvieron, pero siempre he tenido la espinita de alguna manera de rendirles tributo”, explica.