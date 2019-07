Atala Sarmiento revela cuál es su estado de salud tras el ataque de 4 bacterias

Ciudad de México.- La conductora, Atala Sarmiento dio declaraciones tras haber cancelado su salida en el programa Sale el sol, a afirmar que estuvo mal de salud, tras ser atacada por cuatro bacterias.

Me enfermé muy fuerte, estuve muy enferma, estuve tres semanas muy enferma, estuve hospitalizada unos días, porque estuve muy mal. Me pasó que me atacaron cuatro especies distintas de bacterias, bueno para ser más específica tres bacterias y un parasito”, dijo.