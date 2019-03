Atala Sarmiento sería agredida por su esposo durante una pelea en público

Ciudad de México.- Recientemente la revista de espectáculos TVNotas reveló que la distinguida conductora Atala Sarmiento pasó un momento incomodo junto a su esposo, David Ródenas, quien la maltrató y gritó en un evento público.

La revista detalló que cuando Sarmiento asistió al Global Quality Foundation en compañía de su marido vivió una tarde amarga pues duró solo minutos en el lugar y además pasó un mal rato.

La periodista en espectáculos asistió al evento porque recibiría un reconocimiento por su labor social pero, Nelly Centeno, presidenta de la fundación, explicó a la mencionada fuente que Atala arribó al lugar de manera prepotente y se marchó a los 5 minutos de haber llegado, pues tuvo una fuerte discusión con su esposo.

Invitamos a Atala para que nos apoyara con la causa, pero no estuvo ni 5 minutos en el lugar”.

Nelly confesó que la actitud de Sarmiento desairó a los presentes, en su mayoría personas con capacidades especiales, pues habían preparado un regalo para ella que no le pudieron dar.

Algunas de las personas a las que apoyamos, en su mayoría con capacidades especiales, le hicieron una medalla bañada en oro de 24 quilates y se la iban a entregar en la ceremonia; iba a ser algo bonito, pues querían conocerla y convivir con ella, pero no se quedó a recibirla”.

La presidenta de la asociación reprobó la actitud de la exVentanenado.

Testigos del evento señalaron que Atala parecía estar muy apresurada desde que llegó y no dejaba de preguntar a qué hora se le entregaría su reconocimiento.

Desde que llegó, trató pésimo a los acomodadores y no dejaba de preguntarles a qué hora le darían su premio. Les decía que se lo dieran rápido porque no tenía el tiempo y no le gustaba que la hicieran esperar. Su esposo también se portó como todo un patán”.