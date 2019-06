Atala dice adiós a su programa: "¡Hasta siempre 'Intrusos' de mi corazón!"

Ciudad de México.- El programa de espectáculos Intrusos llegó a su fin este viernes , luego de casi un año estar al aire en Canal Nu9ve de Televisa, siendo este la competencia de Ventaneando de TV Azteca.

Tras el último episodio, una de las conductoras que manifestó su sentir, por medio de redes sociales, fue Atala Sarmiento:

¡Hasta siempre @intrusosof de mi corazón! Hoy concluye esta etapa que despido llena de agradecimiento. Fuiste un espacio generoso porque permitiste que la gente me viera con otros ojos y me conociera de otra manera, pero, sobre todo, porque me diste la oportunidad de descubrir y trabajar con gente INCREÍBLE que siempre recordaré con muchísimo cariño; con eso me quedo ¡Gracias por tanto! y GRACIAS a todos ustedes por habernos hecho parte de sus tardes, por acompañarnos durante su hora de comer, por dejarnos entrar a su casa y para informarse y divertirse con nosotros... Ahora...a recargar pilas y estar lista para recibir con mucho amor todo lo que venga"