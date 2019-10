"Aún la ama": Liam Hemsworth tendría la ilusión de volver con Miley Cyrus

Estados Unidos.- Una fuente cercana del actor australiano, Liam Hemsworth, le reveló a Hollywood Life que a pesar de tener más de dos meses separados, él aún esta enamorado de la cantante, Miley Cyrus, ¿será que está en busca de una reconciliación con la exestrella Disney?

La fuente señaló que pese a que el actor aún ama a la cantante, no planea regresar con ella pues siente que es una persona diferente de la que se enamoró inicialmente, lo que supuestamente llevó a pedirle una separación, aunque se cree que la exestrella de Los Juegos del Hambre también fue sorprendido con el anuncio del divorcio.

Liam todavía ama a Miley y esta ruptura ha sido extremadamente difícil para él. Él tomó esto muy, muy duro... Miley ya no es a quien amaba originalmente y ella no puede cambiar, pero se dio cuenta de que no podía estar con ella así. No puede creer lo que está viendo en Internet sobre ella desde la ruptura.... Sintió que la mujer que conoció y la mujer de la que se divorció eran dos personas diferentes al final del día. No hay posibilidad de reconciliación", aseguró la fuente.