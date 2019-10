"Aún no cierra la herida": Harry hace sorprendente declaración sobre Lady Di

Reino Unido.- El periodista, Tom Brabdy, le realizó una entrevista al Príncipe Harry como parte del documental que creó sobre su gira por África, durante la cual el royal de 35 años hizo una sorprendente declaración sobre la manera más dolorosa en la que recuerda su fallecida madre, Lady Di.

El duque de Sussex confesó que cada que es fotografiado y ve el flash de una cámara recuerda a la Princesa de Gales, pero de una manera dolorosa ya que piensa en su muerte y no en todo lo bueno que hizo.

Creo que al ser parte de esta familia, al tener este trabajo y esta posición, cada vez que me sacan una foto y escucho ese click, cada vez que veo un flash, me acuerdo de la muerte de mi madre. Es una herida sin cerrar", expresó Harry.

Harry señaló que todo lo que se encuentraba haciendo ahora, para continuar con ese gran trabajo que realizaba y tratar de lograr lo que ella deseaba hacer es muy emotivo para él pero no puede apartar lo malo de lo bueno, ya que de alguna manera cree que las presiones que conlleva esto y la prensa fue lo que causó todo lo malo.

En lo que eso respecta, me parece la peor manera de recordar cómo fue su vida. Sobre todo teniendo en cuenta todas las cosas buenas que hizo. Por eso estar aquí ahora, 22 años después, intentando terminar lo que ella empezó me resulta muy emotivo. Todo lo que estoy haciendo me recuerda a ella. Pero como he dicho antes, por culpa de las presiones que vienen adheridas a este trabajo, estoy acordándome de todas las cosas malas que pasaron", confesó.